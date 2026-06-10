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США атаковали иранские системы ПВО и радары в Ормузском проливе

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Американские военные атаковали в Иране системы противовоздушной обороны и радары в районе Ормузского пролива, сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.

Один из них сообщил, что ожидаются дополнительные удары.

В свою очередь Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило, что удары были нанесены "в ответ на вчерашнее крушение вертолета армии США" AH-64 Apache у берегов Омана.

CENTCOM охарактеризовал их как "пропорциональный ответ на неоправданную иранскую агрессию".

Американский чиновник заявил CNN, что новые удары предназначены для предупреждения Ирана и что США считают, что они не помешают переговорам о прекращении войны.

По данным источника телеканала, американский вертолет был сбит иранским беспилотником "Шахед".

Американский чиновник отметил, что расследование не установило, было ли это преднамеренным.

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Иран США Оман ПВО
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