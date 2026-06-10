CENTCOM сообщил о нанесении ударов по Ирану

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Американские вооруженные силы нанесли удары по Ирану, сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

"Силы CENTCOM начали наносить удары в целях самообороны по Ирану по указанию главнокомандующего в ответ на вчерашнее уничтожение вертолета Apache армии США. Эта миссия является соразмерным ответом на неоправданную иранскую агрессию", - говорится в сообщении.

Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что иранцы сбили один из американских вертолетов Apache над Ормузским проливом, отметив, что Вашингтон обязан ответить на этот инцидент, несмотря на то, что оба пилота не пострадали.