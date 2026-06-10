Два водохранилища в Иране подверглись американским ударам

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - США атаковали два водохранилища в иранском округе Сирик, сообщает гостелерадиокомпания IRIB.

Согласно сообщению, подтвержден факт попадания одного снаряда в прибрежный округ Сирик провинции Хормозган.

Уточняется, что по меньшей мере два водохранилища округа подверглись нападению США, подача питьевой воды временно прекращена.

Также американские военные атаковали объект на острове Кешм и объекты в городах Джаск и Кух-Мобарак.

По данным IRIB, "волна американских ударов" в Хормозгане пошла на убыль.

Тем временем СМИ сообщают о введении наивысшего уровня боевой готовности на американских базах в Кувейте, Бахрейне, ОАЭ и Катаре в связи с угрозой ответных действий Ирана.