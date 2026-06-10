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Юг Ирана столкнулся с проблемой водоснабжения после ударов США

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Иранская провинция Хормозган на юге страны столкнулась с нехваткой питьевой воды после ударов США по системе водоснабжения и канализации, сообщило в среду агентство Fars.

"Из-за атак американского врага разрушены инфраструктурные объекты по распределению питьевой воды, в том числе два бетонных резервуара объемом 500 и 2 тыс. кубометров с соответствующим механическим оборудованием", - цитирует агентство генерального директора компании водоснабжения и канализации провинции.

Перебои с водоснабжением зафиксированы в районе Бамани с населением в 20 тыс. человек. По данным агентства, размер ущерба оценивается примерно в $1 млн.

"Водоснабжение жителей этих районов в настоящее время прекращено, рассматривается внедрение альтернативных способов обеспечения водой", - сообщило агентство.

Ранее гостелерадиокомпания IRIB сообщила, что США ударили по двум водохранилищам в Хормозгане. Американские военные также атаковали объект на острове Кешм и объекты в городах Джаск и Кух-Мобарак.

Хроника 28 февраля – 10 июня 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
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