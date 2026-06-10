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КСИР сообщил о продолжающихся столкновениях с вооруженными силами США

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщает о продолжающихся столкновениях с американскими вооруженными силами, передает телеканал PressTV.

"Столкновения продолжаются, и отважные вооруженные силы иранского народа продолжают отвечать на агрессию противника. В случае дальнейшего продолжения боевых действий последуют более жесткие ответные действия", - заявили в КСИР.

Там уточнили, что в среду рано утром США "под безосновательными предлогами" нанес удары по нескольким объектам в Джаске, Сирике и Кешме. В Сирике была повреждена телекоммуникационная вышка, разрушены два водохранилища.

"В ответ на этот враждебный акт противника военно-морские силы КСИР в 02:30 утра нанесли удар беспилотником по базе 5-го флота ВМС США в Бахрейне", - говорится в сообщении.

Хроника 28 февраля – 10 июня 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
КСИР США Бахрейн
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