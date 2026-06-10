КСИР заявил, что нанес удар по американской авиабазе в Иордании

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил о нанесении ракетного удара по американской авиабазе в Иордании, сообщает телеканал CNN.

КСИР утверждает, что атаковал с применением твердотопливных баллистических ракет большой дальности авиабазу Муваффак-Салти, где размещаются американские истребители.

Между тем сообщений о срабатывании сирен воздушной тревоги в Иордании не поступало, отмечает телеканал.