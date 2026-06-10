Вашингтон заверил Варшаву в сохранении военного присутствия в Польше

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - США заверили Польшу в сохранении и даже увеличении своего военного присутствия в этой республике, заявил вице-премьер, глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш.

"Ротация американских войск приостановлена, но для нас важно заявление на будущее – Польша от изменений в присутствии американских войск в Европе выиграет, а не проиграет. Мы ежедневно поддерживаем связь с Пентагоном", - сказал Косиняк-Камыш в среду в эфире телеканала TVN24.

"Есть также мое предложение к министерству войны США о создании новой американской военной базы в Польше. Существует несколько вариантов ее размещения, в том числе в Великопольском воеводстве, в Нижней Силезии (регионы на западе Польши - ИФ)", - добавил глава Минобороны Польши.