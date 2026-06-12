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Вашингтон выделит Варшаве $4 млрд на закупку американского вооружения

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - США дополнительно выделяют Польше $4 млрд на закупку американского вооружения, сообщил в пятницу журналистам заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Томас ДиНанно.

"$4 млрд - это новая сумма, которая расширит доступный Польше пул почти до $20 млрд", - сказал ДиНанно, которого цитируют польские СМИ.

"Польша сможет использовать эти деньги для закупки необходимого американского вооружения и военной техники, в том числе дополнительных самолетов F-35", - добавил замгоссекретаря.

Речь идет о программе иностранного военного финансирования, которая предоставляет займы и гранты союзникам США для закупки американского вооружения и военной техники. Общая сумма привлеченных Варшавой средств в рамках программы на данный момент, включая новый транш, составляет $19 млрд.

Польша США Томас ДиНанно F-35
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