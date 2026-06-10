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КНР обещает защищать интересы своих компаний, если ЕС введет против них санкции

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Пекин предупредил, что будет защищать интересы своих компаний после слов главы дипломатии ЕС Каи Каллас о том, что готовящиеся очередные антироссийские санкции затронут в том числе и компании, штаб-квартиры которых находятся в Китае.

"Пекин будет внимательно следить за ситуацией и принимать необходимые меры для защиты законных прав и интересов китайских компаний", - сообщил на брифинге в среду представитель китайского МИД Линь Цзянь.

Он отметил, что Пекин выступает решительно против односторонних санкций, не имеющих оснований в международном праве и без одобрения Совета Безопасности ООН.

Линь Цзянь подчеркнул, что Китай неоднократно выражал протест европейской стороне и призывал ее исправить ошибочную практику.

Китай ЕС
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