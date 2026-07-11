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ЕС готовит механизм поддержки компаний во избежание зависимости от КНР в поставках товаров

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Евросоюз готовит механизм поддержки компаний, который позволил бы им не зависеть в поставах важнейших товаров лишь от КНР, а также снизил бы эффект мер Пекина в случае торгового конфликта, сообщает в субботу Bloomberg со ссылкой на источники.

"По словам лиц, знакомых с темой, этот рабочий инструмент обойдется недешево, потребует финансирование в то время, как члены союза торгуются по поводу долгосрочного бюджета", - информирует агентство.

При этом объемы нужных средств, а также масштаб ответных шагов КНР при конфликте остаются неопределенными.

Разрабатываемый Еврокомиссией (ЕК) механизм должен стать частью усилий ЕС по нейтрализации последствий серьезного торгового дефицита с КНР, составляющего 360 млрд евро и затрагивающего все страны Евросоюза.

Вместе с тем стратегия ЕС по перестраиванию торговых связей с Китаем также предусматривает переговоры, диверсификацию цепочек поставок, более эффективное использование уже существующих средств по поддержке собственного производителя. В ЕК также подчеркивали, что никакие из инструментов защиты не направлены исключительно против Китая.

Стороны установили октябрь для достижения результата. В октябре член ЕК по торговле Марош Шефчович должен отправиться в КНР перед саммитом ЕС в Брюсселе.

Blooomberg отмечает, что Пекин держит под контролем поставки минерального сырья и микросхем, ключевых для важнейших отраслей европейской промышленности, включая военную и автомобильную.

Китай Евросоюз ЕС ЕК Еврокомиссия
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