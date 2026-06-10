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NIS попросила OFAC США продлить лицензию на операционную деятельность после 16 июня

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Сербская NIS (входит в "Газпром нефть") обратилась в Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) США с просьбой выдать новую специальную лицензию, которая позволит продолжить операционную деятельность после 16 июня (до этого времени действует текущая лицензия), говорится в сообщении компании.

Компания запрашивает ведомство о возможности продолжать работу, пока идут переговоры о продаже её акций.

Ранее OFAC по заявке венгерской MOL продлило срок переговоров о приобретении контрольного пакета акций NIS до 16 июня 2026 года.

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MOL договорилась с "Газпром нефтью" о покупке 56,15% в NIS. Предполагается, что MOL может в дальнейшем продать ADNOC (ОАЭ) миноритарный пакет в NIS. Кроме того, Сербия в будущем сможет увеличить свою долю в NIS на 5 п.п. Сделка подлежит, помимо прочего, одобрению со стороны OFAC и правительства Сербии.

В настоящее время основным владельцем компании является "Газпром нефть" (44,85%), еще 11,3% акций принадлежат АО "Интэлидженс" (находится под управлением ООО "Газпром капитал"). В прямом владении "Газпрома" находится одна акция NIS. Власти Сербии владеют 29,87%, у компании также есть миноритарные акционеры.

В начале 2025 года NIS, являясь "дочкой" "Газпром нефти", была включена в американский SDN List. Президент Сербии Александр Вучич заявлял тогда, что США требуют полного вывода российского капитала.

NIS единственная в Сербии занимается разведкой и добычей углеводородов, ей также принадлежит крупный НПЗ в городе Панчево мощностью 4,8 млн тонн в год. Компания доминирует на рынке нефтепродуктов своей страны, сеть АЗС представлена также в соседних балканских государствах, в сумме включая более 400 станций.

NIS OFAC США Сербия
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