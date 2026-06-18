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Глава Минобороны США поддержал планы создания постоянной военной базы в Польше

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Глава Пентагона поддержал инициативу Польши о создании на ее территории постоянной американской военной базы, заявил журналистам вице-премьер, глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш по итогам переговоров с Питом Хегсетом в четверг в Брюсселе.

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"Я рад сообщить вам, что министр обороны США вместе со всей своей командой положительно оценивает польское предложение о создании постоянной базы американских войск на территории нашей страны", - сказал Косиняк-Камыш, которого цитируют польские СМИ.

"Министерство обороны открыто для предложения Польши о постоянном размещении американских войск на своей территории, хотя окончательное решение будет зависеть от деталей такого соглашения", - добавил он.

"Мы будем сотрудничать с американскими военными, которые оценивают конкретные места размещения", - отметил глава Минобороны Польши.

США Пентагон Польша Пит Хегсет
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