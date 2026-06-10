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Болгария объявила о прекращении поставок вооружений Украине

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Болгария более не будет поставлять вооружения Киеву, заявил в среду премьер-министр страны Румен Радев.

"Правительство прекращает поставки вооружений на Украину. Мы передали уже достаточно", - приводит его слова Болгарское национальное телевидение.

По его словам, Болгария продолжает страдать от социально-экономического ущерба, нанесенного конфликтом на Украине.

"Мы еще раз призываем к поиску дипломатического решения", - подчеркнул премьер.

Накануне министр обороны Болгарии Димитар Стоянов заявил, что "сколько бы оружия не было накоплено, единственным результатом будут человеческие жертвы". Он также сказал, что пришло время сесть за стол переговоров.

Болгария Румен Радев Украина
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