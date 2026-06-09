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Вертолет армии США был сбит над Ормузским проливом иранским беспилотником

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Американский вертолет огневой поддержки AH-64 Apache был сбит над Ормузским проливом иранским ударным беспилотником, сообщил телеканал CNN со ссылкой на информированные военные источники.

По их данным, беспилотник Shahed атаковал вертолет вблизи берегов Омана. При этом неясно, был ли беспилотник намеренно нацелен на Apache или это был случайный перехват, отметил один из источников.

Американские военные сообщили, что обоих летчиков спасли с помощью беспилотного катера, направленного силами Центрального командования ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM). В спасательной операции были задействованы корабли ВМС США и подразделения 82-й воздушно-десантной дивизии при поддержке ВВС и авиации ВМС США.

Президент США Дональд Трамп во вторник написал в соцсети Truth Social, что американские военные сообщили ему, что Иран сбил вертолет Apache армии США. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты должны дать ответ на это.

Хроника 28 февраля – 09 июня 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
США Иран Оман Ормузский пролив
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