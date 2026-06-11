Делегация из Катара прибыла в Тегеран на переговоры по урегулированию конфликта с США

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Правительственная делегация из Катара прибыла в Тегеран для обсуждения среди прочего решения конфликта между Ираном и США, сообщает иранское государственное телевидение.

По его данным, делегация планирует обсудить как двусторонние и региональные вопросы, так и урегулирование кризиса между Тегераном и Вашингтоном.

Катар - одна из стран, взявших на себя роль посредника в урегулировании американо-иранского конфликта.