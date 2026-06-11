Шеф Пентагона призвал Кубу воздержаться от закупок вооружений

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - США призывают Кубу воздержаться от закупок вооружений, способных нанести удар по американской территории или военно-морской базе в Гуантанамо, заявил шеф Пентагона Пит Хегсет.

Выступая перед военнослужащими во время посещения в среду американской базы Гуантанамо на Кубе, он подчеркнул, что закупка вооружений спровоцирует конфронтацию, которую Гавана не сможет выдержать.

"Было бы неразумно со стороны правительства Кубы пытаться закупить или получить доступ к таким видам оружия, которые могут достичь этой базы или территории США", - сказал Хегсет, не вдаваясь в подробности о конкретном типе оружия.

"Они бы спровоцировали конфронтацию, которой они не только не хотят, но и которую не смогут выдержать. Ни одна страна на Земле не может сравниться с возможностями Соединенных Штатов Америки", - подчеркнул министр войны.