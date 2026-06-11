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Южнокорейская Coupang получила рекордный штраф из-за утечки данных клиентов

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Южнокорейский регулятор оштрафовал интернет-ритейлера Coupang на рекордные $410 млн в связи с инцидентом, вызвавшим крупнейшую утечку персональных данных в истории страны, пишет The Wall Street Journal.

Комиссия по защите персональных данных (Personal Information Protection Commission, PIPC) Сеула сообщила в четверг, что наложила штраф в размере 624,68 млрд южнокорейских вон на Coupang, которая не приняла достаточных мер, чтобы предотвратить получение злоумышленниками доступа к личным данным 37,6 млн ее клиентов, что превышает 70% населения Южной Кореи.

Это самый большой штраф из когда-либо наложенных в этой стране на одну компанию.

Решение было принято по итогам многомесячного расследования в отношении практик Coupang, которая считается южнокорейским аналогом американской Amazon.

"Инцидент произошел не из-за того, что злоумышленники использовали сложные методы взлома, а из-за неадекватности системы управления базовой безопасностью и халатности Coupang", - отметила председатель PIPC Кён Хи Сон в ходе онлайн-брифинга, посвященного решению комиссии.

Ранее стало известно, что злоумышленники получили доступ к системам Coupang в июне прошлого года, однако компания обнаружила это только в ноябре.

Как показало расследование, один из работников Coupang, занимавшийся разработкой ее программного обеспечения, после увольнения почти год сохранял доступ к системам ритейлера, в том числе к адресам электронной почты, адресам для доставки и номерам телефонов клиентов, а также кодам для доступа в подъезды их домов.

После выявления утечки компания заявила, что платежные данные затронуты не были.

Coupang сообщила в четверг, что намерена продолжить совершенствование своей системы защиты персональных данных и работу над восстановлением доверия к себе со стороны потребителей, а также намекнула, что намерена оспорить решение комиссии.

"Мы сожалеем, что наши превентивные меры по предотвращению вторичного ущерба от прошлогоднего инцидента, а также наши разъяснения, основанные на очевидных фактах, не были в достаточной мере отражены в решении PIPC. Мы ожидаем, что все обстоятельства будут установлены в рамках юридических процедур", - говорится в заявлении компании.

В декабре прошлого года Coupang объявила, что выплатит компенсацию в размере 1,69 трлн вон затронутым клиентам, предоставив каждому из них ваучер на 50 тыс. вон для покупок на платформах компании.

Coupang Южная Корея
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