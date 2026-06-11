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Кувейт открыл воздушное пространство после иранских атак по базам США в стране

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Кувейт в четверг объявил о возвращении к нормальному режиму авиасообщения в воздушном пространстве страны, которое было временно закрыто в связи с ударами Ирана по американским объектам на кувейтской территории.

"Главное управление гражданской авиации объявляет о нормализации движения в воздушном пространстве Кувейта после урегулирования обстоятельств, которые послужили поводом для принятия предыдущих превентивных мер", - говорится в пресс-релизе, опубликованном в официальном аккаунте ведомства в соцсети Х.

Также возобновлена штатная работа международного аэропорта Кувейта, прием и вылеты самолетов вошли в режим, предусмотренный расписанием.

В сообщении отмечается, что власти страны следят за ситуацией, круглосуточно координируя действия с соответствующими органами как внутри, так и за пределами Кувейта, чтобы обеспечить высший уровень безопасности в воздушном пространстве страны.

"Управление гражданской авиации будет и далее следить за развитием событий и незамедлительно оценивать любые изменения и принимать необходимые меры", - говорится в пресс-релизе.

Ранее стало известно, что силы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) атаковали американские военные базы на Ближнем Востоке в ответ на удары США по Ирану.

"ВКС и ВМС КСИР провели две волны операций, ударив и уничтожив 18 ключевых американских военных целей на авиабазах Аль-Салем, Ахмад-аль-Джабер (в Кувейте - ИФ) и Шейх-Иса (в Бахрейне - ИФ)", - информировал телеканал Press TV.


Хроника 28 февраля – 11 июня 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран Кувейт США
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