Турция призвала Иран и США вернуться к переговорам

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Анкара обратилась к США и Ирану с призывом избегать эскалации и вновь сесть за стол переговоров.

"Мы советуем сторонам как можно скорее прекратить обмены ударами, вернуться к переговорам и завершить работу над текстом соглашения, к заключению которого они были так близки", - сказал в четверг министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на совместной пресс-конференции в Софии с болгарской коллегой Велиславой Петровой-Чамовой.

"В последние дни переговоры фактически достигли стадии, когда в некоторых частях текста оставалось урегулировать лишь несколько пунктов. Но мы видим, что начавшиеся взаимные удары несут в себе риск эскалации. И это действительно вызывает у нас обеспокоенность", - отметил Фидан.

"Эскалация военных действий и рост напряженности никому не принесут пользы", - заявил глава турецкого МИД.