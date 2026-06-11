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ЕЦБ ухудшил оценку роста ВВП еврозоны в 2026-27 гг. и повысил прогноз инфляции

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Экономика еврозоны в 2026 году вырастет на 0,8%, в следующем году - на 1,2%. Об этом говорится в сообщении Европейского центрального банка (ЕЦБ) по итогам июньского заседания.

Три месяца назад регулятор прогнозировал подъем соответственно на 0,9% и 1,3%.

Экономический рост в 2028 году ожидается теперь на уровне 1,5% против 1,4% прежде.

Потребительские цены в этом году увеличатся на 3%, тогда как ранее предполагалось 2,6%, сообщается в отчете. Прогноз на 2027 год был пересмотрен до 2,3% с 2%.

ЕЦБ ожидает также, что инфляция в 2028 году будет составлять 2%, а не 2,1%.

Потребительские цены без учета энергоносителей и продуктов питания (базовая инфляция) повысятся в 2026 году на 2,5% (ранее ожидалось 2,3%), в будущем году - также на 2,5% (2,2%), в 2028 году - на 2,2% (2,1%).

Пересмотр прогнозов инфляции обусловлен более значительным повышением цен на энергоносители. При этом ухудшение оценок экономического роста "отражает более выраженное влияние войны (на Ближнем Востоке - ИФ) на товарные рынки, реальные доходы и доверие", отмечается в заявлении ЕЦБ.

ЕЦБ ЕС Евросоюз
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