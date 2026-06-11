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Иран предостерег США от импульсивных решений на фоне эскалации конфликта

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф в четверг призвал Вашингтон воздержаться от импульсивных решений, которые могут, в частности, ухудшить ситуацию в энергетической сфере.

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"Неправильные стратегии и импульсивные решения приведут к ухудшению ситуации, разрушат энергетическую инфраструктуру и рынки, создадут бесконечную трясину, в которой вы застрянете на многие годы", - написал Галибаф в соцсети Х.

Его слова прозвучали на фоне эскалации конфликта между США и Ираном.

Ранее в четверг президент США Дональд Трамп заявил, что "в какой-то момент, в не столь отдаленном будущем, мы заберем остров Харк и другие объекты нефтяной инфраструктуры". Позже он сказал, что американские граждане, вероятнее всего, не хотели бы такого развития событий.

Глава Белого дома также пообещал, что этой ночью США нанесут мощные удары по Ирану.

Хроника 28 февраля – 11 июня 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран США Мохаммад Багер Галибаф
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