Эрдоган резко отреагировал на критику со стороны Нетаньяху

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в четверг подверг критике израильские власти за их действия в отношении палестинцев, сообщает издание Daily Sabah.

"Те, кто идут по стопам Гитлера, закончат так же, как и все тираны на протяжении истории", - сказал Эрдоган, говоря об израильском премьере Биньямине Нетаньяху и его соратниках, в ходе выступления на церемонии награждения членов турецкого Красного Полумесяца.

Он отметил, что "в конечном счете они заплатят за свои преступления".

"При нынешней администрации Израиль является не чем иным, кроме как заводом, производящем нестабильность и хаос", - добавил Эрдоган.

Накануне канцелярия Нетаньяху назвала турецкого лидера "антисемитским диктатором", указав, что Эрдоган - "последний человек, который может читать Израилю лекции о морали".

В конце мая Нетаньяху приказал израильским военным установить контроль над 70% территории сектора Газа. "Мы вытесняем ХАМАС. Сейчас под нашим контролем находится 60% территории сектора Газа. Мое распоряжение - достичь 70%", - сказал израильский премьер.

В ночь на 9 октября 2025 года президент США Дональд Трамп заявил, что власти Израиля и движение ХАМАС согласились на первую фазу предложенного Вашингтоном плана по урегулированию конфликта в секторе Газа: освобождение израильских заложников в обмен на палестинских заключенных и частичный вывод израильских военных. В ноябре СБ ООН принял резолюцию в поддержку американского плана и продвижения его второй фазы, которая предусматривает разоружение ХАМАС и вывод израильских войск из сектора Газа.