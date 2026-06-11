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Иранский источник сообщил, что Тегеран пока не одобрил текст соглашения с США

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Иранская сторона пока не давала согласия ни на какой текст соглашения с Вашингтоном, сообщает в четверг иранское агентство Fars со ссылкой на источник, близкий к команде переговорщиков от Ирана.

"Никакой текст документа для первоначального меморандума с США не одобрен", - говорится в сообщении.

Ранее в четверг президент США Дональд Трамп заявил, что отменил запланированные на четверг удары по Ирану в свете прогресса на переговорах. Он добавил, что в ближайшее время будет объявлено, где и когда состоится подписание соглашения с Ираном. По словам президента, "обсуждения и финальные пункты (соглашения - ИФ) были (...) согласованы всеми сторонами". Трамп перечислил ряд стран, с которыми, по его словам, согласованы все детали сделки: речь идет о США, Израиле, Пакистане, Турции, ряде арабских стран. Ирана в этом перечне не было.

Однако ряд западных СМИ, в частности газета The Guardian, отмечали, что формулировки Трампа в его заявлении о сделке с Ираном были не совсем ясными, поэтому возникают вопросы относительно их трактовки.

Хроника 28 февраля – 11 июня 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
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