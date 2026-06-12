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Лукашенко поздравил Путина с Днем России

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил главу РФ Владимира Путина и всех граждан страны с Днем России.

"Российская Федерация - уверенное в своей силе передовое государство, одна из ведущих держав с мощным экономическим и оборонным потенциалом, гарант справедливого мироустройства в условиях глобальной трансформации", - говорится в поздравлении белорусского лидера.

Лукашенко также отметил важность общей истории и дружбы между Россией и Белоруссией.

"Белорусы всегда шли с россиянами рука об руку на многовековом героическом пути. Память о совместном преодолении испытаний, общих достижениях и победах передается из поколения в поколение. Именно проверенная годами белорусско-российская дружба дает неисчерпаемую энергию для дальнейшего гармоничного развития наших братских стран и народов", - подчеркнул президент.

Поздравительные послания от президента Белоруссии также направлены председателю правительства России, председателю Совета министров Союзного государства Михаилу Мишустину, председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко и председателю Государственной думы, председателю Парламентского собрания Союза Белоруссии и России Вячеславу Володину.

Александр Лукашенко Владимир Путин Вячеслав Володин Белоруссия РФ День России
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