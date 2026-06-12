Истребители F-35 приняты на вооружение в Польше

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Первые три из партии закупленных Варшавой у США истребителя F-35 Lightning II приняты на вооружение военно-воздушными силами Польши, сообщила в пятницу пресс-служба польского Минобороны.

"На 32-й тактической авиабазе в Ласке (город в центральной Польше - ИФ) состоялась официальная церемония принятия на вооружение польских вооруженных сил самолетов F-35 Husarz. В мероприятии приняли участие президент Польской Республики и представители правительства, в том числе заместитель премьер-министра, министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш, а также члены парламента и командный состав Войска Польского", - говорится в сообщении.

"Приобретя F-35, Польша вошла в элитную группу из 20 стран, обладающих этими самолетами, став первой страной на восточном фланге НАТО, получившей их", - подчеркнули в ведомстве.

Как сообщалось, 22 мая три истребителя F-35 приземлились на 32-й тактической авиабазе ВВС Польши. F-35 будут поставляться в Польшу с 2026 по 2030 год. Всего в ВВС Польши будет поставлено 32 самолета пятого поколения (две эскадрильи) F-35 производства корпорации Lockheed Martin. Стоимость их закупки составляет $4,6 млрд.

Истребители, в частности, вооружены противорадиолокационными ракетами AGM-88G AARGM-ER и AMRAAM класса "воздух-воздух" в последней версии AIM-120D-3, с дальностью полета до 180 км и устойчивой к помехам системой наведения.