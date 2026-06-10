Шеф Пентагона заявил, что будущее Кубы находится в руках Трампа и властей острова

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Министр войны США Пит Хегсет в среду посетил американскую базу Гуантанамо на Кубе, сообщил Пентагон.

"Будущее Кубы находится в руках президента Соединенных Штатов и руководства Кубы", - заявил Хегсет, выступая перед личным составом базы.

"Что бы ни случилось, министерство войны будет готово к любым возможным непредвиденным обстоятельствам", - подчеркнул он.

По словам главы Пентагона, Куба - "стратегически важный участок американской территории". "Для меня большая честь находиться здесь, в Гуантанамо. Я был здесь 20 лет назад, служил солдатом в составе подразделения по содержанию заключенных", - добавил Хегсет.

30 мая базу Гуантанамо на Кубе также посетил глава Южного командования ВС США (SOUTHCOM) Фрэнсис Донован. Он и начальник кубинского генштаба Роберто Легра Сотолонго провели краткую встречу на границе базы, в ходе которой обсуждались "оперативные вопросы безопасности базы", указали в командовании.

В ходе посещения Гуантанамо Донован провел оценку безопасности периметра военно-морской базы и обсудил с должностными лицами базы вопросы защиты сил, безопасности военнослужащих и их семей, а также оперативной готовности.

В SOUTHCOM тогда подчеркнули, что "военно-морская база Гуантанамо является жизненно важным оперативным и логистическим центром, поддерживающим усилия американских вооруженных сил по противодействию угрозам, подрывающим безопасность, стабильность и демократию в нашем полушарии".