Трамп все еще полагает, что подписание сделки с Ираном возможно в ближайшие дни

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп по-прежнему рассчитывает, что подписание соглашения с Ираном может состояться на выходных или в понедельник, сообщает в пятницу журналист портала Axios Барак Равид.

"Трамп сказал мне, что он все еще считает, что соглашение с Ираном может быть подписано на выходных или в понедельник", - написал Равид в соцсети X.

Накануне Трамп заявил, что подписание соглашения может состояться в ближайшие несколько дней. Он не исключил, что это может произойти в Европе на выходных. Трамп отмечал, что не будет лично присутствовать на церемонии подписания, на нее приедет вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил в пятницу, что Иран и США достигли понимания по основным вопросам, и иранские власти находятся на финальных стадиях внутреннего согласования меморандума о взаимопонимании. Его слова приводит агентство ИРНА.

При этом представитель МИД подчеркнул, что время, место и детали подписания соглашения будут зависеть от того, как будет продвигаться дипломатический процесс. Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что подписание может произойти уже на выходных.

Вместе с тем Багаи вновь назвал одной из потенциальных проблем противоречивые заявления Вашингтона по иранской проблеме.