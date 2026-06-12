Поиск

Трамп все еще полагает, что подписание сделки с Ираном возможно в ближайшие дни

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп по-прежнему рассчитывает, что подписание соглашения с Ираном может состояться на выходных или в понедельник, сообщает в пятницу журналист портала Axios Барак Равид.

В миреСША и Иран согласовали финальную версию меморандумаЧитать подробнее

"Трамп сказал мне, что он все еще считает, что соглашение с Ираном может быть подписано на выходных или в понедельник", - написал Равид в соцсети X.

Накануне Трамп заявил, что подписание соглашения может состояться в ближайшие несколько дней. Он не исключил, что это может произойти в Европе на выходных. Трамп отмечал, что не будет лично присутствовать на церемонии подписания, на нее приедет вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил в пятницу, что Иран и США достигли понимания по основным вопросам, и иранские власти находятся на финальных стадиях внутреннего согласования меморандума о взаимопонимании. Его слова приводит агентство ИРНА.

При этом представитель МИД подчеркнул, что время, место и детали подписания соглашения будут зависеть от того, как будет продвигаться дипломатический процесс. Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что подписание может произойти уже на выходных.

Вместе с тем Багаи вновь назвал одной из потенциальных проблем противоречивые заявления Вашингтона по иранской проблеме.

Хроника 28 февраля – 12 июня 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
США Иран Дональд Трамп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

США и Иран согласовали финальную версию меморандума

Аракчи сказал, что США и Иран близки к согласованию меморандума по завершению конфликта

Президент Кубы сообщил о запланированных в стране важных реформах

Трамп опроверг сообщения Тегерана об условиях соглашения с США

 Трамп опроверг сообщения Тегерана об условиях соглашения с США

Лукашенко уверен, что конфликты на Украине и Ближнем Востоке будут прекращены в 2026 г.

Россиян призвали осторожно относиться к поездкам в Таиланд из-за угроз задержания по запросам США

"Сильная Армения" считает необходимым проведение второго тура парламентских выборов

Британский художник Дэвид Хокни умер в возрасте 88 лет

 Британский художник Дэвид Хокни умер в возрасте 88 лет

Правительство Словении отменило ряд антиизраильских мер прежнего кабинета

Илон Маск стал первым в истории триллионером после IPO SpaceX

 Илон Маск стал первым в истории триллионером после IPO SpaceX
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2623 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9883 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 168 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 159 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 82 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов