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Военные США сбили несколько иранских БПЛА, угрожавших судоходству в Ормузском проливе

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Американские вооруженные силы сбили несколько иранских беспилотников, которые готовились нанести удары по торговым судам в Ормузском проливе, сообщило в субботу Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

"Иран запустил несколько односторонних ударных беспилотников в попытке нанести удар по коммерческим судам, проходящим через Ормузский пролив. Американские силы сбили все беспилотники за последние часы, и движение судов через пролив продолжается беспрепятственно", - говорится в сообщении.

"Международный торговый коридор остается открытым для транзита", - подчеркнули в CENTCOM.

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