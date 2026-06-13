В Пакистане заявили о планируемом на воскресенье подписании соглашения США и Ирана
Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - МИД Пакистана заявил, что электронное подписание соглашения между США и Ираном запланировано на воскресенье.
По данным ведомства, министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар провел в субботу телефонный разговор со своим саудовским коллегой Фейсалом бен Фарханом, в ходе которого "они приветствовали завершающий этап переговоров по соглашению между США и Ираном, церемония электронного подписания которого запланирована на завтра".
Стороны "выразили надежду, что это важное событие будет способствовать установлению прочного мира и стабильности в регионе", говорится в сообщении МИД Пакистана.
Ранее в субботу представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что Вашингтон и Тегеран не станут подписывать в воскресенье меморандум о начале урегулирования кризиса между странами, однако подписание документа возможно в предстоящие дни.
"Хотя это не произойдет завтра, нельзя исключать возможность такого развития событий в ближайшие дни", - цитирует агентства Tasnim Багаи.
По его словам, меморандум должен положить конец боевым действиям. В то же время, уточнил Багаи, на этом этапе обсуждения ядерной проблематики не будет.
Ранее в субботу премьер Пакистана Шахбаз Шариф заявил, что США и Иран в предстоящие 24 часа могут утвердить соглашение об урегулировании кризиса для последующего подписания документа.
Накануне Багаи сообщил, что Иран и США достигли понимания по основным вопросам, и иранские власти находятся на финальных стадиях внутреннего согласования меморандума.
В пятницу журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на информированный источник утверждал, что американские ВВС перевозят в Женеву оборудование, которое потребуется в случае прибытия туда вице-президента США Джей Ди Вэнса для подписания меморандума о взаимопонимании с Ираном.