В Пакистане заявили о планируемом на воскресенье подписании соглашения США и Ирана

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - МИД Пакистана заявил, что электронное подписание соглашения между США и Ираном запланировано на воскресенье.

По данным ведомства, министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар провел в субботу телефонный разговор со своим саудовским коллегой Фейсалом бен Фарханом, в ходе которого "они приветствовали завершающий этап переговоров по соглашению между США и Ираном, церемония электронного подписания которого запланирована на завтра".

Стороны "выразили надежду, что это важное событие будет способствовать установлению прочного мира и стабильности в регионе", говорится в сообщении МИД Пакистана.

Ранее в субботу представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что Вашингтон и Тегеран не станут подписывать в воскресенье меморандум о начале урегулирования кризиса между странами, однако подписание документа возможно в предстоящие дни.

"Хотя это не произойдет завтра, нельзя исключать возможность такого развития событий в ближайшие дни", - цитирует агентства Tasnim Багаи.

По его словам, меморандум должен положить конец боевым действиям. В то же время, уточнил Багаи, на этом этапе обсуждения ядерной проблематики не будет.

Ранее в субботу премьер Пакистана Шахбаз Шариф заявил, что США и Иран в предстоящие 24 часа могут утвердить соглашение об урегулировании кризиса для последующего подписания документа.

Накануне Багаи сообщил, что Иран и США достигли понимания по основным вопросам, и иранские власти находятся на финальных стадиях внутреннего согласования меморандума.

В пятницу журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на информированный источник утверждал, что американские ВВС перевозят в Женеву оборудование, которое потребуется в случае прибытия туда вице-президента США Джей Ди Вэнса для подписания меморандума о взаимопонимании с Ираном.