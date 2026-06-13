В Пакистане полагают, что США и Иран в ближайшие сутки могут утвердить мирное соглашение

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Премьер Пакистана Шахбаз Шариф в субботу заявил, что США и Иран в предстоящие 24 часа могут утвердить соглашение об урегулировании кризиса для последующего подписания документа.

"Мы ближе к мирному соглашению, чем когда-либо раньше. С учетом его доработки в следующие 24 часа Пакистан готовится к незамедлительному подписанию сторонами документа в электронной форме", - написал он в соцсети X.

Премьер выразил благодарность США и Ирану за их приверженность переговорам, а также поблагодарил коллег в регионе.

"Мы уверены, что это историческое мирное соглашение сформирует основу для длительного мира", - добавил Шариф.

Накануне Шариф сказал, что США и Иран согласовали финальную версию меморандума, идет работа над следующими этапами. В пятницу в МИД Ирана заявляли, что достигли понимания по основным вопросам, и иранские власти находятся на финальных стадиях внутреннего согласования меморандума.

По информации журналиста портала Axios Барака Равида, президент США Дональд Трамп по-прежнему рассчитывает, что подписание соглашения с Ираном может состояться на выходных или в понедельник.

В то же время глава судебной власти Ирана Голям Хоссейн Мохсени-Эджеи в субботу заявил о глубоком недоверии Тегерана к США.

По данным Bloomberg, в пятницу высокопоставленный сотрудник администрации США говорил, что есть 80-85% вероятности скорого подписания меморандума Вашингтоном и Тегераном. По его словам, США ожидают от Ирана отказа от ядерного оружия, вывоза обогащенного урана из страны. При этом Иран сохранит гражданскую ядерную программу. Стороны снимут ограничения с судоходства в Ормузском проливе.

Чиновник добавил, что, если все условия будут выполнены, США ослабят санкции против Ирана и позволят ему снова интегрироваться в глобальную экономику.