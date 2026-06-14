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Уолтц заявил, что США твердо намерены заключить договоренность с Ираном в воскресенье

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - США твердо намерены заключить предварительную договоренность с Ираном в воскресенье, заявил постпред США при ООН Майк Уолтц.

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"Президент полностью намерен добиться, чтобы это произошло. Фактические детали и сроки я оставлю Белому дому. Иранцы невероятно трудные переговорщики, к тому же им очень сложно получать указания от своего верховного лидера, и внутри их команды они не всегда придерживаются единой позиции", - сказал он в воскресенье в интервью телеканалу ABC.

По словам Уолтца, президент США Дональд Трамп по-прежнему "полностью намерен" добиться подписания предварительной рамочной договоренности о мирном соглашении с Ираном в воскресенье.

Переговорщики "полностью намерены добиться этого сегодня", подчеркнул американский дипломат.

Хроника 28 февраля – 14 июня 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран США ООН Майк Уолтц
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