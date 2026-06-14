СМИ сообщили о передаче Ираном через переговорную группу из Катара своих требований к США

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Иран в контакте с переговорной группой из Катара передает свои требования США, сообщило в воскресенье агентство Fars.

"Катарская команда сейчас находится в Тегеране, и Иран через эту катарскую команду передает противоположной стороне свои требуемые пункты вместе с точными деталями, которые он считает необходимыми", - говорится в публикации агентства со ссылкой на источники.

Собеседники Fars подчеркнули, что "пока еще ничего не финализировано". "Даже если в ходе переговоров мы будем двигаться вперед и назад, и возвращаться к прежним позициям, основное условие Ирана состоит в том, чтобы в итоге все его требования были полностью учтены", - сказал собеседник агентства.

По мнению источника, даже если замечания Ирана будут приняты, соглашение точно не будет подписано в срок, объявленный президентом США Дональдом Трампом.

При этом Fars подчеркивает, что информация от источника поступила до того, как Израиль нанес удары по пригороду Бейрута Дахии.

Ранее спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф заявил, что после ударов Израиля по южному пригороду Бейрута говорить о продолжении переговоров с США невозможно.

Израиль в воскресенье ударил по южному пригороду Бейрута в районе Дахия. "ЦАХАЛ нанес точечный удар по объекту инфраструктуры "Хезболлы" в районе Дахия, Бейрут", - говорилось в сообщении, опубликованном в телеграм-канале Армии Израиля.

Перед этим "Хезболла" запустила несколько беспилотников по северу Израиля. Израильские военные назвали эту атаку серьезным нарушением режима прекращения огня.

Ожидалось, что в воскресенье возможно подписание соглашения о прекращении огня между США и Ираном. Сообщалось, что в Тегеран вылетели посредники из Катара.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что подписание соглашения Вашингтона с Тегераном запланировано на воскресенье.