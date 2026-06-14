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СМИ сообщили о передаче Ираном через переговорную группу из Катара своих требований к США

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Иран в контакте с переговорной группой из Катара передает свои требования США, сообщило в воскресенье агентство Fars.

"Катарская команда сейчас находится в Тегеране, и Иран через эту катарскую команду передает противоположной стороне свои требуемые пункты вместе с точными деталями, которые он считает необходимыми", - говорится в публикации агентства со ссылкой на источники.

Собеседники Fars подчеркнули, что "пока еще ничего не финализировано". "Даже если в ходе переговоров мы будем двигаться вперед и назад, и возвращаться к прежним позициям, основное условие Ирана состоит в том, чтобы в итоге все его требования были полностью учтены", - сказал собеседник агентства.

По мнению источника, даже если замечания Ирана будут приняты, соглашение точно не будет подписано в срок, объявленный президентом США Дональдом Трампом.

При этом Fars подчеркивает, что информация от источника поступила до того, как Израиль нанес удары по пригороду Бейрута Дахии.

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Ранее спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф заявил, что после ударов Израиля по южному пригороду Бейрута говорить о продолжении переговоров с США невозможно.

Израиль в воскресенье ударил по южному пригороду Бейрута в районе Дахия. "ЦАХАЛ нанес точечный удар по объекту инфраструктуры "Хезболлы" в районе Дахия, Бейрут", - говорилось в сообщении, опубликованном в телеграм-канале Армии Израиля.

Перед этим "Хезболла" запустила несколько беспилотников по северу Израиля. Израильские военные назвали эту атаку серьезным нарушением режима прекращения огня.

Ожидалось, что в воскресенье возможно подписание соглашения о прекращении огня между США и Ираном. Сообщалось, что в Тегеран вылетели посредники из Катара.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что подписание соглашения Вашингтона с Тегераном запланировано на воскресенье.

Хроника 28 февраля – 14 июня 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран США Катар
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