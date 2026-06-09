В Армении возбудили 115 уголовных дел против участвовавших в выборах оппозиционных сил

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Антикоррупционный комитет Армении с 7 февраля 2026 года, после подписания президентом страны указа о назначении даты голосования на очередных выборах в парламент, возбудил 115 уголовных дел по фактам коррупционных преступлений, связанных с выборами.

В пресс-службе комитета сообщили, что 77 дел касаются блока "Сильная Армения", 25 дел - партии "Процветающая Армения", 13 - блока "Армения".

Уголовные дела возбуждены против 242 человек, 52 человека арестованы, 48 человек помещены под домашний арест, в отношении 120 человек избраны альтернативные меры пресечения, в отношении 20 применен административный надзор, 19 человек разыскиваются.

Накануне ЦИК Армении представил уточненные результаты голосования на выборах в парламент 7 июня.

В парламент вошли представители партии премьер-министра Армении Никола Пашиняна "Гражданский договор" (49,825% голосов), партии "Сильная Армения" главы ГК "Ташир" Самвела Карапетяна - 23,281%, блока "Армения" экс-президента Кочаряна - 9,934%. Партия "Процветающая Армения" бизнесмена Гагика Царукяна не преодолела проходной барьер в 4%, набрав 3,996%. Партии не хватило порядка 60 голосов для вхождения в парламент.

Во вторник Генпрокуратура Армении возбудила уголовное дело против Царукяна. Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. В качестве меры пресечения избран запрет на выезд из страны.

Ранее Пашинян во время предвыборной кампании неоднократно заявлял, что Царукян, Карапетян и Кочарян "должны сидеть в тюрьме", обвинял их в раздаче предвыборных взяток. Власти Армении также инициировали процесс национализации крупнейшего в стране завода по производству цемента, который принадлежит Царукяну.

Во вторник Пашинян потребовал от правоохранительных органов привлечь к ответственности лиц, которые в предвыборный период и во время голосования давали или получали взятки.