США оставят войска на позициях на Ближнем Востоке до завершения переговоров с Ираном

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - США собираются сохранить нынешнее военное присутствие на Ближнем Востоке, пока Вашингтон и Тегеран не достигнут окончательного соглашения об урегулировании кризиса, сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного сотрудника американской администрации.

"Мы стянули много войск в регион, чтобы подготовиться к операции, стартовавшей в феврале. Мы надеемся их отвести. Пока мы этого не сделали. Мы хотим увидеть вновь, что иранцы выполняют свои обещания", - сказал он журналистам.

Он напомнил, что США обязуются сократить военное присутствие в регионе, но лишь вместе с согласованием финального соглашения Вашингтона и Тегерана.