Поиск

США оставят войска на позициях на Ближнем Востоке до завершения переговоров с Ираном

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - США собираются сохранить нынешнее военное присутствие на Ближнем Востоке, пока Вашингтон и Тегеран не достигнут окончательного соглашения об урегулировании кризиса, сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного сотрудника американской администрации.

"Мы стянули много войск в регион, чтобы подготовиться к операции, стартовавшей в феврале. Мы надеемся их отвести. Пока мы этого не сделали. Мы хотим увидеть вновь, что иранцы выполняют свои обещания", - сказал он журналистам.

Он напомнил, что США обязуются сократить военное присутствие в регионе, но лишь вместе с согласованием финального соглашения Вашингтона и Тегерана.

Хроника 28 февраля – 15 июня 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Вэнс опроверг планы вернуть Ирану замороженные активы на $24 млрд

 Вэнс опроверг планы вернуть Ирану замороженные активы на $24 млрд

Что произошло за день: понедельник, 15 июня

В соглашении США и Ирана нет требования вывода израильских войск из Ливана

В Армении местные военные проведут учения вместе с США, Францией и Грецией

Трамп пообещал после стабилизации ситуации с Ираном сконцентрироваться на Украине

 Трамп пообещал после стабилизации ситуации с Ираном сконцентрироваться на Украине

Axios назвал Трампа среди подписантов электронного меморандума Ирана и США

Brent остается в минусе и торгуется у $83,1 за баррель

США и Иран подписали соглашение в электронной форме

Президент Ирана подтвердил анонсированное подписание меморандума с США 19 июня

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

 Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2676 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9920 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 168 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 159 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 82 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов