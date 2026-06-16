Восемь человек погибли при крушении бомбардировщика на авиабазе в США

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Восемь человек погибли при крушении стратегического бомбардировщика B-52 вскоре после взлёта с авиабазы Эдвардс в Калифорнии, сообщает CNN.



Самолёт выполнял плановый испытательный полёт в рамках программы модернизации радиолокационного оборудования. Авария произошла через несколько минут после взлёта, спасти никого не удалось.



В ближайшие часы начнётся уведомление семей погибших. Экипаж включал военнослужащих, гражданских сотрудников и подрядчиков.



База возобновила работу, однако полёты приостановлены до вторника.



B-52 находится в эксплуатации с 1955 года. ВВС США располагают 76 самолётами модификации B-52H. Последняя катастрофа с жертвами произошла в 2008 году у берегов Гуама.