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Восемь человек погибли при крушении бомбардировщика на авиабазе в США

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Восемь человек погибли при крушении стратегического бомбардировщика B-52 вскоре после взлёта с авиабазы Эдвардс в Калифорнии, сообщает CNN.

Самолёт выполнял плановый испытательный полёт в рамках программы модернизации радиолокационного оборудования. Авария произошла через несколько минут после взлёта, спасти никого не удалось.

В ближайшие часы начнётся уведомление семей погибших. Экипаж включал военнослужащих, гражданских сотрудников и подрядчиков.

База возобновила работу, однако полёты приостановлены до вторника.

B-52 находится в эксплуатации с 1955 года. ВВС США располагают 76 самолётами модификации B-52H. Последняя катастрофа с жертвами произошла в 2008 году у берегов Гуама.

США Калифорния
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