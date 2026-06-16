Глава МИД Ирана рассчитывает уже 19 июня начать с США переговоры по атому

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что переговоры между Тегераном и Вашингтоном по ключевым нерешенным вопросам могут начаться уже в пятницу 19 июня, передает ISNA.

"В тот же день (когда планируется подписание меморандума c США - ИФ) начнется новый раунд переговоров между Ираном и США для достижения финального соглашения", - сказал он

По словам министра, работа над ним будет включать обсуждение вопросов, связанных с ядерной сферой и отменой санкций США.

Официальная церемония подписания меморандума о взаимопонимании между США и Ираном должна состояться 19 июня в Женеве. Американскую делегацию будут представлять вице-президент США Джей Ди Вэнс, спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер; иранскую сторону - глава МИД Аббас Аракчи и спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф. Меморандум положит начало 60-дневному периоду переговоров, сосредоточенных на ядерной программе Ирана и других спорных вопросах.