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Эмир Катара предупредил, что Ирану и США предстоит еще много работы

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Катарский эмир Тамим Бен Хамад Аль Тани заявил, что после подписания меморандума о взаимопонимании между Ираном и США останется еще много работы для завершения урегулирования.

"Это очень важное соглашение. Предстоит еще много работы", - сказал он на встрече с президентом США Дональдом Трампом во Франции.

При этом, по мнению эмира, в случае успеха переговорного процесса, ситуация на Ближнем Востоке наладится.

Он поблагодарил Трампа за это соглашение с Ираном, отметив, что американский лидер "принял правильное решение".

Хроника 28 февраля – 16 июня 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Катар Иран США Дональд Трамп Тамим Бен Хамад Аль Тани
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