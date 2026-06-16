Эмир Катара предупредил, что Ирану и США предстоит еще много работы

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Катарский эмир Тамим Бен Хамад Аль Тани заявил, что после подписания меморандума о взаимопонимании между Ираном и США останется еще много работы для завершения урегулирования.

"Это очень важное соглашение. Предстоит еще много работы", - сказал он на встрече с президентом США Дональдом Трампом во Франции.

При этом, по мнению эмира, в случае успеха переговорного процесса, ситуация на Ближнем Востоке наладится.

Он поблагодарил Трампа за это соглашение с Ираном, отметив, что американский лидер "принял правильное решение".