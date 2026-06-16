Трамп пообещал Ирану невообразимые последствия за попытку получить ядерное оружие

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану ужасными последствиями, если страна каким-либо образом попытается получить ядерное оружие.

"У Ирана никогда не будет ядерного оружия (...). Они его не разработают, они его не купят, и они с ним ничего не сделают. Если они попытаются, то столкнутся с невообразимыми последствиями", - заявил он на "полях" саммита G7.

Он не стал говорить, о каких именно последствиях идет речь, но отметил, что это будут "самые жесткие последствия".

Трамп при этом выразил уверенность в том, что Тегеран не будет стремиться получить ядерный арсенал.