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Трамп пообещал Ирану невообразимые последствия за попытку получить ядерное оружие

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану ужасными последствиями, если страна каким-либо образом попытается получить ядерное оружие.

"У Ирана никогда не будет ядерного оружия (...). Они его не разработают, они его не купят, и они с ним ничего не сделают. Если они попытаются, то столкнутся с невообразимыми последствиями", - заявил он на "полях" саммита G7.

Он не стал говорить, о каких именно последствиях идет речь, но отметил, что это будут "самые жесткие последствия".

Трамп при этом выразил уверенность в том, что Тегеран не будет стремиться получить ядерный арсенал.

Хроника 28 февраля – 16 июня 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Дональд Трамп Иран США G7
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