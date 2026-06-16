Лидеры G7 высказались за усиление санкций против РФ, в том числе в нефтяной сфере

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Лидеры стран "группы семи" на саммите во Франции договорились о необходимости усиливать санкционные меры в отношении России, сообщило во вторник агентство EFE со ссылкой на источники.

"Лидеры согласились, что необходимо усилить давление на Россию, чтобы поспособствовать переговорному процессу, в частности, посредством санкций в отношении нефти", - говорится в сообщении.

При этом, по мнению собеседников агентства, дополнительное давление могло бы принять форму новых санкций, направленных против экспорта российской нефти, после того, как будет разблокирован Ормузский пролив.

Саммит G7 проходит во французском Эвиан-ле-Бене.