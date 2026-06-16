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Трамп допустил возможность скоро восстановить санкции против нефти РФ

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что Вашингтон будет иметь возможность отказаться от введенных ранее послаблений на санкции в отношении российской нефти.

"Конечно, мы сможем это сделать, так как нефть теперь поступает", - сказал американский лидер журналистам "на полях" саммита G7, имея в виду ожидающееся возобновление движения судов через Ормузский пролив.

"Мы находимся в положении, которое позволяет нам это сделать в скором времени", - добавил Трамп.

Ранее в этом году США снимали ограничительные меры на покупку странами некоторых партий российской нефти.

США Иран РФ G7 Ормузский пролив Дональд Трамп нефть
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