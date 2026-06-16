Соглашение США и Ирана планируется подписать в пятницу в швейцарском городе Бюргеншток

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Соглашение между Ираном и США будет подписано в пятницу в швейцарском городе Бюргеншток, сообщают во вторник Neue Zürcher Zeitung и Luzerner Zeitung со ссылкой на швейцарский МИД.

"Это место предложили пакистанские и катарские посредники на переговорах, а также США и Иран", - цитируют издания слова представителя МИД Швейцарии Николя Бидо.

"Швейцария выступает посредником, создавая практические и дипломатические условия, позволяющие провести эту встречу на ее территории", - отмечают газеты.