Финляндия ужесточает условия получения гражданства

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Финляндия в начале 2027 года вводит экзамен на гражданство. Соответствующие поправки к закону о гражданстве одобрил во вторник президент республики, сообщает МВД страны.

"Введение экзамена на гражданство - это последняя часть более широкой реформы закона о гражданстве, которая ужесточит условия его получения", - приводится в пресс-релизе заявление министра внутренних дел Мари Рантанен.

По ее словам, уже внесены изменения в регламент, в частности, по периоду проживания, требованиям к доходу. "Эти реформы поощряют людей интегрироваться, работать и следовать правилам финского общества. Финское гражданство не является автоматическим", - отметила министр.

Вопросы на экзамене касаются, например, финского законодательства, фундаментальных и прав человека, недискриминации, гендерного равенства, а также финской истории и культуры. Тест проводится в электронном виде на финском или шведском языках.

Около половины стран ЕС требуют подтверждения гражданских знаний с помощью теста на гражданство или другим способом. Из северных стран тесты на гражданство уже ввели Дания и Норвегия, отмечает МВД.