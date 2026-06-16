Вучич ожидает, что MOL и "Газпром нефть" получат еще 15 дней на переговоры о покупке-продаже NIS

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Венгерская MOL и российская "Газпром нефть" могут получить от американского OFAC еще 15 дней для завершения переговоров о покупке-продаже сербской энергокомпании NIS, сообщают СМИ Сербии со ссылкой на президента страны Александра Вучича.

"Я ожидаю, что мы получим от Вашингтона еще 15 дней для NIS. Те, с кем контактирую я, говорят мне, что все будет именно так. По моим данным, продление составит еще 15 дней, хотя я могу и ошибаться. Это короткий срок, и я надеюсь, что российская сторона примет это соглашение", - приводит во вторник слова Вучича сербская телерадиокомпания РТС.

Ранее OFAC по заявке венгерской MOL продлило срок переговоров вокруг NIS до 16 июня 2026 года. Также до 16 июня действует лицензия OFAC на операционную деятельность NIS.

Во вторник стало известно, что Сербия и MOL подписали акционерное соглашение о будущем управлении NIS. При этом переговоры MOL с "Газпром нефтью" по NIS продолжаются. Помимо подписания договора купли-продажи для завершения сделки необходимы дополнительные разрешения регулирующих органов, ключевым из которых является американское OFAC.

Как сообщалось, MOL договорилась с "Газпром нефтью" о покупке 56,15% в NIS. Предполагается, что MOL может в дальнейшем продать ADNOC (ОАЭ) миноритарный пакет в NIS. Кроме того, Сербия в будущем сможет увеличить свою долю в NIS на 5 п.п.

В настоящее время основным владельцем компании является "Газпром нефть" (44,85%), еще 11,3% акций принадлежит АО "Интэлидженс" (находится под управлением ООО "Газпром капитал"). В прямом владении "Газпрома" находится одна акция NIS. Власти Сербии владеют 29,87%, у компании также есть миноритарные акционеры.

В начале 2025 года NIS, являясь "дочкой" "Газпром нефти", была включена в американский SDN List. Президент Сербии Александр Вучич заявлял тогда, что США требуют полного вывода российского капитала.

NIS единственная в Сербии занимается разведкой и добычей углеводородов, ей также принадлежит крупный НПЗ в городе Панчево мощностью 4,8 млн тонн в год. Компания доминирует на рынке нефтепродуктов своей страны, сеть АЗС представлена также в соседних балканских государствах, в сумме включая более 400 станций.