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ФБР пресекло теракты, планировавшиеся у Белого дома в выходные

ФБР пресекло теракты, планировавшиеся у Белого дома в выходные
Фото: Cooper Neill/Zuffa LLC

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Директор ФБР США Кэш Патель во вторник сообщил, что сотрудники правоохранительных органов предотвратили нападения, планировавшиеся в то время, когда в выходные на территории Белого дома проходил турнир по смешанным единоборствам UFC America 250.

"ФБР и наши партнеры из правоохранительных органов 10 июня узнали о потенциальной угрозе мероприятию UFC America 250 в Вашингтоне. Благодаря оперативным действиям ФБР, наших партнеров и министерства юстиции в ходе операции, которая прошла в нескольких штатах, задержаны несколько человек, а запланированные нападения были пресечены", - сказал Патель.

По данным источников Associated Press, задержаны пять человек в штатах Огайо, Миссури и Калифорния.

Телеканал ABC News в свою очередь сообщил, что заговорщики планировали нанести удары беспилотниками по зданиям, расположенным близ южной лужайки Белого дома, где проходил турнир.

США Вашингтон Кэш Патель Огайо Калифорния Миссури
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