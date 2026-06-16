Германия готова участвовать в обеспечении безопасности Ормузского пролива

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Германия готова внести вклад в безопасность на Ближнем Востоке и уже направила несколько катеров и кораблей для разминирования Ормузского пролива, заявил немецкий канцлер Фридрих Мерц.

"Мы всегда говорили, что готовы внести свой вклад. Более того, мы уже направили в регион первые катера или корабли для разминирования", - приводят его слова на саммите G7 западные СМИ.

Мерц подчеркнул, что Германия готова содействовать миру на Ближнем Востоке, готова участвовать в усилиях по сохранению мира в регионе после того, как между Ираном и США было достигнуто промежуточное соглашение.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с президентом США Дональдом Трампом также заявил, что Франция готова оперативно подключиться к обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе, в том числе в рамках франко-британской международной военной миссии.

"Мы готовы уже завтра задействовать истребители, которые находятся на местах (в регионе - ИФ) и которые смогут помогать миссиям по наблюдению, и в течение 48 часов развернуть фрегаты, а через два-три дня - авианосец с фрегатами, сопровождающими авианосную группу", - сказал Макрон.

При этом французский президент отметил, что перед началом таких действий нужно заручиться поддержкой США, Ирана и Омана как участников дипломатического процесса.

В настоящее время просьб ни от Ирана, ни от США направить силы в Ормузский пролив к европейским странам не поступало.