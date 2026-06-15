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Франция готова при необходимости содействовать свободе судоходства в Ормузском проливе

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон заявил на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Эвиане, что Франция готова оперативно подключиться к обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе, в том числе в рамках франко-британской международной военной миссии. Об этом сообщают французские СМИ.

"Мы готовы уже завтра задействовать истребители, которые находятся на местах (в регионе - ИФ) и которые смогут помогать миссиям по наблюдению, и в течение 48 часов развернуть фрегаты, а через два-три дня - авианосец с фрегатами, сопровождающими авианосную группу", - сказал он.

Но, по его словам, это подразумевает, что о таких действиях Франции должны просить США, Иран и Оман как участники дипломатического процесса, приведшего к американо-иранскому соглашению.

Макрон вновь подтвердил свое предложение о франко-британской международной военной миссии в регионе. По его мнению, это демонстрирует волю ее участников открыть пролив для судоходства.

"Как сказал президент (США), возможно, это не будет востребованным, возможно, это не будет необходимым, но в любом случае эта позиция демонстрирует нашу готовность помочь", - подчеркнул французский президент.

На этой встрече Трамп заявил, что США не нуждаются в "большой помощи" для открытия Ормузского пролива после соглашения с Ираном.

"Но я не думаю, что было бы плохой идеей пригласить один-два корабля из нескольких стран. Ваша страна очень хорошо бы для этого подошла, потому что никогда не знаешь, что может случиться", - добавил американский президент, которого цитируют французские СМИ.

Хроника 28 февраля – 15 июня 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран Оман США Франция Эммануэль Макрон
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