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Разведка США считает, что Иран теперь может перекрывать Ормуз по своему усмотрению

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Американская разведка полагает, что после согласования меморандума между Вашингтоном и Тегераном иранские власти могут перекрыть Ормузский пролив по своему усмотрению в любой момент, сообщает CNN со ссылкой на источники.

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По их словам, разведывательные службы США пришли к выводу, что таким образом Иран приобрел новую мощную возможность наносить ущерб мировой экономике.

"Теперь мы передали Ирану де-факто контроль над проливом - оружие, более мощное, чем любая ядерная бомба", - заявил телеканалу один из источников, знакомых с оценками американской разведки.

Чиновники подчеркнули, что Иран доказал способность перекрывать доступ к проливу, и оценки американской разведки предполагают, что это теперь может повториться.

При этом собеседники телеканала отметили, что одна из главных причин, по которой Иран считает, что может продолжать использовать пролив в качестве оружия, заключается в сохранении значительной части иранского арсенала, включая ракеты, беспилотники, пусковые установки, сотни небольших быстроходных катеров и морские мины, которые могут создавать проблемы для судовладельцев, пытающихся пройти по водному пути.

Хроника 28 февраля – 16 июня 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Разведка США Иран Ормузский пролив
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