Меморандум предусматривает, что США должны снять морскую блокаду, а Иран - помочь восстановлению судоходства

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - США должны снять морскую блокаду вблизи Ормузского пролива, а Иран - обеспечить возобновление движения торговых судов в Персидском заливе до довоенного объема, следует из текста меморандума Иран-США, который распространил во вторник телеканал "Аль-Арабийя".

"Немедленно после подписания настоящего меморандума о взаимопонимании США снимают морскую блокаду и предотвращают любое вмешательство или создание препятствий в отношении Исламской Республики Иран, а также восстанавливают судоходство в течение максимального срока в 30 дней до его полной пропускной способности".

При этом в документе отмечается, что "движение судов должно быть соразмерно довоенному объему судоходства со стороны Исламской Республики Иран".

"США также обязуются вывести свои силы из прилегающих районов в течение 30 дней после заключения окончательного соглашения", - говорится в документе.

В свою очередь, в соответствии с меморандумом Иран "немедленно предпримет меры для обеспечения возобновления движения торговых судов из Персидского залива в Оманский залив и обратно в течение 30 дней до довоенного объема с учётом необходимости устранения технических препятствий и обезвреживания мин Ираном", следует из текста меморандума.