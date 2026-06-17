Третий за сутки иранский танкер с нефтью проследовал через линию блокады США

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Очередной, третий по счету за сутки иранский танкер, груженный нефтью, проследовал через линию американской блокады в Ормузском проливе. Об этом сообщает аналитическая компания TankerTrackers, занимающаяся отслеживанием морских перевозок.

Танкер Sonia I с 1 млн тонн нефти на борту пересек линию блокады в среду ночью, говорится в сообщении.

По ее данным, накануне иранские танкеры впервые за последние два месяца начали вывозить сырую нефть на экспорт после того, как Вашингтон и Тегеран объявили о достижении рамочного соглашения, призванного положить конец блокаде иранских портов.

16 июня два супертанкера Национальной иранской танкерной компании (NITC) Diona и Hero 2, перевозившие в общей сложности 3,8 млн баррелей нефти, без эксцессов прошли линию военно-морской блокады США. Танкер Stream свободно прошел в обратном направлении в сторону иранского порта для загрузки. Это подтверждается данными мониторинга передвижения судов и спутниковыми снимками.

Президент США Дональд Трамп заявил 15 июня, что Ормузский пролив вновь открыт в соответствии с условиями согласованного меморандума, но позже изменил сроки, заявив, что пролив будет вновь открыт после официальной церемонии подписания документа в пятницу в Швейцарии.