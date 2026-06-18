Семь судов прошли через Ормузский пролив после подписания меморандума между Ираном и США

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Через Ормузский пролив прошли семь судов после подписания Ирана и США, сообщает в четверг CNN.

"На данный момент в четверг через пролив прошли семь судов", - передает телеканал со ссылкой на данные Marine Traffic.

Согласно информации CNN, четыре грузовых судна - французский танкер СПГ и битумный танкер под флагом Островов Кука вышли из пролива в направлении Оманского залива. Еще одно судно Starway под флагом Панамы вошло в пролив, направляясь в сторону Персидского залива.

При этом, сообщает телеканал, Starway, способный перевозить более 46 тыс. тонн нефти, отключил транспондер, фактически скрывшись из поля зрения.

В ночь на четверг президент США Дональд Трамп и президент Ирана Масуд Пезешкиан дистанционно подписали меморандум о взаимопонимании Ирана и США.

Согласно тексту документа, Иран и США, помимо прочего, прекращают боевые действия на всех фронтах и открывают Ормузский пролив.

Тегеран фактически заблокировал Ормузский пролив после того, как 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Впоследствии к блокаде пролива присоединились и США.